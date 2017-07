Drie avonden en nachten aan een stuk is het erg onrustig geweest in de Duitse grootstad Hamburg. Telkens kwam het tot schermutselingen tussen betogers en ordediensten. Winkelruiten sneuvelden, handelszaken werden geplunderd, straatmeubilair vloog heen en weer en auto's werden in brand gestoken. Gisterenavond was de laatste avond van de G20-top en daardoor is ook het protest afgelopen.

Vandaag zijn de inwoners van de stad dan ook op straat gekomen om alles weer proper te maken. Tot de actie is via sociale media opgeroepen met de hashtag "HamburgRaeumtAuf", HamburgRuimtOp dus. "Dit is het echte Hamburg", klinkt het onder meer op sociale media. "Het is een heel mooi burgerinitiatief." De actie doet denken aan gelijkaardige initiatieven na bijvoorbeeld de grote rellen in Londen enkele jaren geleden. Ook toen zijn burgers die zich via sociale media hadden verenigd op straat gekomen om op te ruimen.