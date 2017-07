Brandweer blust ontvangststation, 140.000 Amerikanen zonder stroom

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is het zo dat de bluswerken nare gevolgen hebben voor 140.000 mensen in Los Angeles.

