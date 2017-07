Dat laatste was ook het geval voor Israël of tenminste voor het Golanplateau dat dat land in 1967 veroverd heeft op Syrië en nadien aangehecht heeft. Aan de bestandslijn in Quneitra slaan af en toe ook granaten en raketten in op gebied dat Israël in handen heeft en dat land schiet dan steevast terug.

Israël en Jordanië zijn echter niet zozeer beducht voor occasioneel vuurwerk van rebellen aan de grens, maar willen wel voorkomen dat Assad daar Iraanse revolutionaire wachten zou ontplooien. Dat zou een "game changer" in de regio zijn en potentieel een bron van een nieuw gewapend conflict. Als dit staakt-het-vuren stand houdt, wordt dat scenario voorkomen en dat bevalt die twee buurlanden dan ook.

Of het bestand navolging krijgt in de rest van Syrië, is te betwijfelen. De meeste aandacht gaat nu uit naar een prowesterse coalitie met Syrische Koerden die op het punt staat de terreurgroep IS te verslaan in het oosten.