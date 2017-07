Nu is het Amerikaanse ruimtevaartprogramma altijd wel al verstrengeld geweest met het Amerikaanse ministerie van Defensie. De NASA is opgericht in volle Koude Oorlog om de ruimtewedloop met aartsvijand Sovjet-Rusland te winnen. De eerste astronauten waren geen wetenschappers, maar stuk voor stuk piloten van de Amerikaanse luchtmacht. Toch is de missie van de NASA altijd vredelievend geweest.

Dat laatste is ook internationaal zo afgesproken in het zogenoemde Ruimteverdrag uit de jaren 60. Dat verdrag dat is geratificeerd door 109 landen stelt dat het verboden is om massavernietigingswapens in een baan rond de aarde te brengen of te installeren op andere hemellichamen zoals bijvoorbeeld de maan. Het Ruimteverdrag houdt landen op zich niet tegen om een militaire ruimtekorps op te richten.

De samenwerking in de ruimte is zover bekend ook nu nog steeds vredelievend. Hoe hoog de spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland soms ook oplopen, in de ruimte blijven ze nauw samenwerken in en aan het Internationaal Ruimtestation ISS.