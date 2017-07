De Mexicaanse regering zet zwaar in op het oppakken van de leiders van de drugskartels, maar dat heeft niet altijd het gewenste effect. "Het gevolg hiervan is dat er een fragmentatie is binnenin de bendes en dat er een interne machtsstrijd losbarst om de opvolging van de organisatie", legt Timmer uit. "Kijk bijvoorbeeld naar El Chapo (foto) die recent is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Sindsdien staat zijn geboortestreek in brand."

Het meeste geweld beperkt zich tot intussen beruchte regio's, maar ook delen van het land die tot voor kort als veilig werden aanzien, krijgen nu af te rekenen met druggerelateerd geweld. "Mexico-stad was lange tijd vrij rustig, maar ook hier duiken nu verminkte lichamen op in plastic zakken", zegt Timmer. "Ook badstad Cancun is niet langer meer zo rustig als vroeger." Voor toeristen blijft het voor alle duidelijkheid meestal wel veilig. Al volgt wie richting Mexico trekt, het best de meest recente reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

Veel mensen die in zwaar getroffen regio's wonen, zijn op de vlucht geslagen. Al is dat voor veel mensen niet evident. "Wie ergens woont en er een job heeft, zal niet al te snel vertrekken", zegt Timmer. "Mensen staan vroeg op en kijken op sociale media waar er 's nachts gevechten zijn geweest of waar er eventuele wegversperringen zijn. Zo proberen gewone burgers elkaar toch op de hoogte te houden."