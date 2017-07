Mineo is berucht, omdat twee jaar geleden is gebleken dat het beheer van het kamp in handen was gevallen van de maffia. In Italië kan letterlijk iedereen zich opgeven voor de opvang van asielzoekers. Per persoon die je opvangt, krijg je ongeveer 40 euro per dag van de staat. Daar moet je dan huisvesting, onderwijs, psychologische en medische hulp, voeding, àlles mee betalen.

In Rome loopt op dit moment een proces tegen de hoofdstedelijke maffia, beter bekend als “maffiacapitale”. Ze wordt er onder meer van verdacht het aantal asielzoekers in Mineo op papier te hebben opgedreven, en zo minstens 1 miljoen euro van de staat en de Europese Unie te hebben verdonkeremaand. In werkelijkheid gaat het wellicht om veel meer geld. Migratie is big business geworden voor de maffia.

De asielzoekers zelf krijgen in principe 2,5 euro per dag. Maar in Mineo krijgen ze dat onder de vorm van sigaretten. Die fungeren als betaalmiddel in het kamp. Een sigaret is 5,50 euro waard. Maar voor alles wat je buiten het kamp wil kopen – kleren, eten, een cola – heb je echt geld nodig. En dus verkoopt iedereen zijn sigaretten – onder de prijs. Wie daarvan profiteert, is mij niet duidelijk geworden. Maar elke inwoner van Mineo krijgt dus in plaats van 75 euro per maand (toch al bijzonder weinig) maar 50 euro of minder. "Als je een telefoonkaart kunt kopen, heb je net genoeg belminuten om “hallo” te zeggen", zegt de praatgrage Gambiaan.