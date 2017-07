Toen Mao tijdens de Chinese burgeroorlog de macht greep halfweg vorige eeuw en er de Volksrepubliek uitriep, zijn de vorige machthebbers van het land gevlucht naar het eiland Taiwan. Tot in de jaren 70 werd Taiwan, de Republiek China, ook bijvoorbeeld bij de VN erkend als het echte China. Stilaan is daar verandering in gekomen in het voordeel van de Volksrepubliek. Zo zetelt Peking nu naam van China bij de Verenigde Naties en wordt Taiwan door weinig landen officieel erkend.

Het is niet voor het eerst dat de administratie van Trump blundert met betrekking tot deze gevoelige kwestie. Kort na zijn verkiezingsoverwinning heeft de Amerikaanse president onder meer een felicitatietelefoontje van de Taiwanese president aanvaard, wat in het verkeerde keelgat is geschoten in Peking. Nadien heeft het lang geduurd voor Trump bevestigde dat ook zijn administratie van plan is om het "Een-Chinabeleid" te blijven volgen.

Daarnaast zorgen ook de opgelopen spanningen met Noord-Korea - de VS verwachten een krachtdadigere houding van de Chinezen - en in de Zuid-Chinese Zee, opgeëist door zowel China als onder meer Japan, dat Trump en Xi Jinping niet allerbeste maatjes zijn op dit moment. Zo vlogen er gisteren nog twee Amerikaanse langeafstandsbommenwerpers over de Oost- en Zuid-Chinese Zee tijdens een trainingsvlucht met de Zuid-Koreaanse luchtmacht.