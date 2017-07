Timelapse: zo herstellen de Noren hun geliefde "penisrots"

De Noorse Trollpikken is weer terug op zijn plek, nadat joggers vorige maand hadden ontdekt dat hun favoriete rots was afgebroken. Via crowdfunding werd 23.000 euro opgehaald om de rots te herstellen.

