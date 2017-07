Navalny had opgeroepen om dit weekend in verschillende Russische steden campagne te voeren. Zijn aanhangers deelden daarbij rode ballonnen en pamfletten uit. De oppositieleider was nog maar sinds gisteren vrij uit de gevangenis. Hij zat 25 dagen in administratieve aanhouding omdat hij vorige maand een verboden manifestatie tegen corruptie had georganiseerd in Moskou.

Navalny wil volgend jaar in maart deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Maar volgens de centrale kiescommissie kan hij daar niet aan meedoen, omdat hij een veroordeling voor corruptie heeft opgelopen.

Op de G20-top in Hamburg vroegen journalisten de Russische president Vladimir Poetin wat hij van Navalny dacht en waarom hij diens naam zelfs niet in de mond neemt. Poetin antwoordde dat hij en de regering alleen met mensen kunnen praten die constructieve voorstellen doen. "Als het er alleen om gaat om de aandacht op zich te trekken, dan is dat niet interessant voor een dialoog", zei Poetin zonder Navalny bij naam te noemen.