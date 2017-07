"Ik denk dat hij de zaligverklaring verdient. Ik ga de nodige procedures aanvragen bij de organen van het Vaticaan die verantwoordelijk zijn voor deze kwesties en ik ga ook hun advies inwinnen. Daarbij ga ik hen mijn persoonlijke, positieve overtuiging kenbaar maken." Dat zegt Franciscus vandaag in La Reppublica over Blaise Pascal.

Pascal was een Franse wiskundige, fysicus en filosoof die leefde van 1623 tot 1662. Hij was ook een overtuigde katholiek en is op dat vlak bekend van "de weddenschap van Pascal", een stelling die postuum in zijn werk "Les pensées" verscheen. Daarbij poneerde hij dat volgens de wetten van de kansberekening mensen wel in god moeten geloven. Als god bestaat, heeft de gelovige oneindig veel te winnen terwijl hij niks heeft te verliezen als hij niet bestaat, zo luidt zijn redenering.

In zijn werk "Les provinciales" sprak Pascal zich dan weer uit tegen de jezuïeten. Dat is opmerkelijk, want Franciscus is zelf een jezuïet.