De richtlijn is gericht aan de bisschoppen en is volgens kardinaal Robert Sarah, die bevoegd is voor de kerkdiensten en de sacramenten, nodig omdat de priesters hun hosties en wijn tegenwoordig niet meer enkel bij de religieuze gemeenschappen kunnen aankopen. "Vandaag worden ze ook verkocht in supermarkten, in andere winkels en op internet", zo vermeldt de brief. Daarom is het nodig om opnieuw enkele regels te benadrukken die een "absoluut respect" voor de bijbelse voorschriften waarborgen.

Zo wordt beklemtoond dat de hosties - het lichaam van Christus - geen zuurdesem mogen bevatten en enkel uit tarwe mogen bestaan. Het toevoegen van andere producten - zoals fruit, suiker en honing - is dan ook volledig uit den boze.

De miswijn - het bloed van Christus - moet dan weer een volledig natuurlijk product op basis van druiven zijn. Het vermengen met ander substanties wordt niet aanvaard.

Het Vaticaan voorziet wel alternatieven voor mensen die om gezondheidsredenen de hosties of de wijn niet kunnen verdragen. Zo kunnen de bisschoppen een toelating geven voor wijnmost: druivensap dat nog niet volledig gegist is. Ook glutenarme hosties kunnen onder bepaalde voorwaarde worden toegelaten. Maar glutenvrij kan dan weer niet door de beugel, omdat het ontbreken van gluten de aard van het product zou veranderen.

In de brief stelt het Vaticaan tot slot dat "eucharistieproducten met genetische gemanipuleerde organismen geldig worden beschouwd".