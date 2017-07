"Het is tijd om iets te doen om de crisis met Noord-Korea te regelen", zo kreeg de Chinese president Xi te horen van Trump. "Het zal misschien meer tijd kosten dan u of ik willen, maar op het einde van de rit zullen we een oplossing moeten hebben", zei Trump nog. Eerder had Trump laten blijken dat hij nog weinig vertrouwen heeft in de Chinese invloed op het stalinistische regime in Pyongyang.

Net vannacht voerden Amerikaanse strategische bommenwerpers een tien uur lange oefenvlucht uit over Korea en de Zuid-Chinese Zee. Of daar in Hamburg over gepraat is, is niet duidelijk.