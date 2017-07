Ernst August jr. (33) en Ekaterina (30) stapten donderdag al in het huwelijksbootje in het stadhuis van Hannover. Toen werd het nog bescheiden aangepakt, met enkel een kleine kring van vrienden en familie die aanwezig was. Vandaag, voor het kerkelijke huwelijk in de Hannoverse Marktkirche, werd het grootser aangepakt. Zo werd het koppel rondgevoerd in een traditionele koets.

Het huwelijk is een druk besproken evenement in Duitsland. Het huis van Hannover is immers een van de meest prominente adellijke geslachten van Europa. Heel wat bekende Duitsers en leden van de Europese adel waren naar Hannover afgezakt om erbij te zijn.

Ernst August junior is de oudste zoon van Ernst August van Hannover, uit diens eerste huwelijk met Chantal Hochuli. Hij heeft ook een broer, Christian. In 1999 huwde het hoofd van het geslacht Hannover met prinses Caroline van Monaco met wie hij een dochter heeft, Alexandra. Zij was erbij vandaag, net als Charlotte, Pierre en Andrea Casiraghi, de andere kinderen van prinses Caroline. Zij en Ernst August sr. leven intussen al jaren gescheiden van tafel en bed.

De opvallendste afwezige was de vader van de bruidegom. Hij had zijn gelijknamige zoon eerder deze week een ultimatum gesteld. Hij wou een aantal titels en eigendommen terug, anders zou hij zijn zegen niet geven aan het huwelijk. Ernst August sr. spreekt over "het beschermen van het familiepatrimonium". Zijn zoon had evenwel geen toestemming nodig om te kunnen trouwen en heeft dan ook gewoon doorgezet met zijn plannen.