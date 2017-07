"We moeten jongeren beter wapenen tegen de steeds complexere en snel evoluerende wereld waarin we leven. Ik las onlangs dat jongeren minstens 150 keer per dag hun smartphone checken. Ik ben er zeker van dat dat de mentale gezondheid belast", aldus Harry.

De jonge prins riep jongeren op om bewuster om te gaan met hun smartphone. Prins Harry gaf ook mee dat hij bijzonder tevreden is over de resultaten van het project Heads Together.

"Het is voor de mensen moeilijk om te erkennen dat ze een probleem hebben met hun geestelijke gezondheid. Wat een klein probleem is, kan zo uitgroeien tot een heel ernstig probleem waarvoor professionele hulp nodig is."

Prins Harry meldt ook dat hij de voorbije maanden dikwijls te horen heeft gekregen dat mensen er zich bewust van zijn geworden dat het nodig is om hulp te zoeken. "Dikwijls zegt men mij dat de situatie heel anders had kunnen geweest zijn mocht er eerder hulp gezocht geweest zijn", besluit prins Harry.