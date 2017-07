Daarop zetten de twee Amerikaanse vliegtuigen hun tocht voort over de Oost-Chinese Zee, waar ze vergezeld werden door Japanse gevechtsvliegtuigen. In die zee liggen enkel eilanden die betwist worden door Japan en door China. Van daaruit vlogen de toestel verder over de Zuid-Chinese Zee alvorens terug te keren naar Guam.

Volgens het Amerikaanse opperbevel in de Stille Oceaan was de missie bedoeld om het "ijzersterk engagement van de VS voor de bondgenoten Zuid-Korea en Japan duidelijk te maken".

Die boodschap was duidelijk niet enkel gericht aan het communistische regime in Noord-Korea dat enkele dagen geleden een erg omstreden test met een intercontinentale raket heeft uitgevoerd. Die raket zou volgens analisten Alaska, maar niet de rest van de VS kunnen bereiken.

Anderzijds wil de VS met de missie China ook duidelijk maken dat Washington blijft staan achter de vrije scheepvaart en overvlucht van eilanden en atollen in de Zuid-Chinese Zee die door Peking geclaimd worden, maar wat internationaal niet erkend wordt.