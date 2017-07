IS rukte in die eerste dagen overigens niet zo zeer zelf op, maar dan wel via coalities met allerlei bestaande extremistische moslimgroepen en andere "malcontenten", waaronder voormalige aanhangers van de voormalige seculiere dictator Saddam Hoessein.

Via hen projecteerde IS zijn macht in de grote provincie Anbar, waar de groep garen spon bij het ongenoegen van veel soennitische Irakezen over de arrogantie van de door de sjiitische meerderheid gedomineerde regering in Bagdad. De alarmsignalen gingen pas echt af toen IS bijna zonder tegenstand Mosul, de tweede stad van Irak, in handen kreeg. Het Iraakse leger -vooral dan sjiitische soldaten- liep er gewoon weg uit de grote soennitische stad. Enkele dagen later riep IS daar "het kalifaat" uit, een nieuw islamitisch wereldrijk dat de grenzen in het Midden-Oosten zou wegvegen.

Dat gebeurde letterlijk, want over de grens met Syrië rukte IS zegevierend op door de Eufraatvallei tot vlakbij Aleppo en de grens met Turkije en tot de oude woestijnstad Palmyra. In Irak rolde IS zo goed als ongestoord op tot 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bagdad. Enkel de Iraaks-Koerdische troepen leken in staat om IS te stuiten.