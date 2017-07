Kort daarop is de Iraakse premier Haydar al-Abadi aangekomen in Mosul en riep hij in een communiqué de overwinning uit op IS in de grootstad. Dat wil nog niet zeggen dat er in de stad niet meer geschoten wordt of dat IS geen terreuraanslagen meer kan uitvoeren. In de praktijk betekent dat wel dat IS in de stad Mosul niet langer als een coherente strijdmacht kan optreden.

Er zouden dus nog wel weerstandsnesten zijn en het kan nog weken duren vooraleer die allemaal opgeruimd zijn. Veel IS-strijders kunnen geen kant meer uit en weten ze na drie jaar van terreurbewind op niet veel clementie van het Iraakse leger of de burgers van Mosul moeten rekenen. Al enkele weken zijn er berichten over wraakacties.

Mosul mag dan de laatste grote stad zijn die IS in Irak nog deels in handen had, toch heeft de groep nog de controle over afgelegen en dun bevolkte gebieden langs de grens met Syrië. Ook in dat land verliest de terreurgroep gestaag terrein. De meeste leiders van IS zouden overigens al lang uit Mosul vertrokken zijn en dat zou ook het geval zijn met de toplui in de "hoofdstad" Raqqa in Syrië. De meeste IS-leiders zouden zich teruggetrokken hebben in de stad Mayadin, nabij de grens tussen Syrië en Irak.