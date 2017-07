De G20 is een vrij recent fenomeen en moet zichzelf dus nog bewijzen. Toch zijn er hoopvolle tekenen. Is de voorloper van de G7 de laatste jaren opnieuw meer relevant geworden als forum van gevestigde westerse economische machten plus Japan, dan is de G20 potentieel nuttig als meer representatief podium.

De groep is een representatief staal van wie hier op deze planeet belang heeft, terwijl die groep -anders dan bijvoorbeeld de Verenigde Naties- toch nog vrij beperkt in aantal is en dus beheersbaar zonder veel bureaucratie en zonder te veel gekwetter aan de zijlijn.

Naast het gemeenschappelijke overleg zijn er ook veel bilaterale toppen in de marge, die misschien meer wegen. Zo zijn VS-president Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin elkaar hier nu voor het eerst echt in levende lijve tegengekomen.

Toch zal deze top in Hamburg niet meteen wereldgeschiedenis schrijven, maar dat hoeft niet altijd. Het is ook in deze tijden van snelle en digitale communicatie erg belangrijk dat grote leiders elkaar regelmatig ook persoonlijk ontmoeten en leren kennen.