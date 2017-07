Probleem daarbij is dat volgens de Europese regels het VK geen handelsakkoorden mag sluiten en zelfs niet mag onderhandelen tot de brexit een feit is, de facto tot het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de EU. Wat Trump dus belooft, zou tegen de Europese regels ingaan. Dat zei ook sir Simon Fraser, een voormalig topdiplomaat van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen aan de BBC.

Het is niet de eerste keer dat president Trump laat blijken de EU-regelgeving niet te kennen. Zo drong hij er onlangs bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel een paar keer hard op aan om een vrijhandelsakkoord te sluiten tussen de VS en Duitsland. Merkel probeerde het keer op keer duidelijk te maken dat dat niet kan: als EU-land kan Duitsland geen aparte handelsverdragen sluiten. De VS sluiten zo'n akkoord met heel de EU, maar niet met aparte lidstaten.