Het European Court of Auditors leverde vorig jaar nog scherpe kritiek op de situatie in Pozzallo. Vooral de situatie van de niet-begeleide minderjarigen was ondermaats. Kinderen genieten in de Europese procedures speciale bescherming. Ze zouden direct na aankomst in een aangepast centrum ondergebracht moeten worden. Maar ze bleven weken en soms maanden in Pozzallo, waar er niet eens een aparte ruimte was voor hen. Ze zaten tussen de volwassenen, wat het risico op misbruik van toch al bijzonder kwetsbare kinderen deed toenemen.

Sindsdien is er toch wat veranderd, zegt Marianna. Er is meer gespecialiseerde omkadering, het beheer van de hotspot is sinds kort in handen van een directeur die meer oog heeft voor de noden van de migranten en vluchtelingen, er is een nieuw gebouwde ruimte waar kinderen kunnen worden opgevangen. En ze worden nu ook binnen de week overgebracht naar gespecialiseerde centra.

Maar ideaal zijn de omstandigheden nog lang niet. Zo is de hotspot geregeld totaal overbevolkt, zoals vorige week, toen er een schip aankwam in Pozzallo met 700 geredde migranten en vluchtelingen aan boord, onder wie veel kleine kinderen, en zelfs een pas geboren baby die de overtocht niet had overleefd.