De hackers sloegen toe in mei en juni en viseerden minstens twaalf kerncentrales. Volgens de New York Times hadden ze het vooral gemunt op het bedrijf Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, dat de kerncentrale in Kansas beheert.

Volgens de krant slaagden de hackers er niet in binnen te dringen in de operationele systemen. Wolf Creek zelf zegt dat zijn netwerk volledig losstaat van dat van de kerncentrale. "Er was geen operationele impact op de centrale."

Het is niet duidelijk of de hackers industriële spionage voor ogen hadden of ze (nucleaire) schade wilden aanrichten. Een woordvoerder van het departement voor binnenlandse veiligheid zegt "dat er geen indicatie is van een dreiging voor de openbare veiligheid". Wie er achter de cyberaanvallen zit, is niet bekend.