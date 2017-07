Dierenrechtenactivist werpt zich op bloedende stier

Opschudding in de stierenarena van Pamplona in Spanje. Tijdens het feest van San Fermin heeft een matador een stier de doodsteek gegeven. Op dat moment springen enkele mannen in de arena. Eén van hen werpt zich op de bebloede stier. De activisten worden afgevoerd en de matador krijgt applaus. Met hun daad wilden de activisten de "wrede en barbaarse" manier waarop de stieren gedood worden aanklagen.

