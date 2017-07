Het gesprek tussen Trump en Poetin duurde 2 uur, veel langer dan gepland. "Dat bekent dat ze veel grondiger op een aantal thema's zijn ingegaan dan verwacht." De twee bereikten een akkoord over een staakt-het-vuren in het zuidwesten van Syrië.

"Dat was voor Trump heel belangrijk, want hij heeft van de strijd tegen terreurgroep IS een prioriteit gemaakt en Rusland speelt een grote rol in Syrië. Nu kunnen de Amerikanen zich meer engageren in dat land."

"Voor Rusland was het dan weer belangrijk om als gelijkwaardige partner gezien te worden. Poetin had eigenlijk weinig te verliezen en nu kan hij in Rusland gaan verkopen dat ze meetellen op het internationale toneel en dat Rusland akkoorden kan sluiten", aldus Balliauw.