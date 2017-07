Over Syrië was er wel witte rook. Poetin en Trump bereikten een akkoord over een staakt-het-vuren in het zuidwesten van het land, met het engagement om dat later te kunnen uitbreiden naar de rest van het Syrië.

Over het aanblijven van president Assad in Syrië zullen ze het dan weer niet eens geweest zijn, want Tillerson verklaarde nog eens dat de VS geen langetermijnrol ziet voor Assad in Syrië. Rusland is een bondgenoot van het regime-Assad.

Het gesprek duurde dus veel langer dan verwacht en "de heren wilden het gesprek niet beëindigen". Volgens Tillerson moest first lady Melania Trump het duo zelfs op een bepaald moment aanmanen om het gesprek te beëindigen. Er werd geen volgende ontmoeting vastgelegd, maar het gesprek was "constructief en er was een positieve chemie tussen de gesprekspartners".