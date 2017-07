Iets over 4 in de namiddag was het gesprek begonnen onder massale belangstelling van de pers. Die wilde er absoluut bij zijn in dat zijkamertje waar de G20 plaatsvindt. Nog meer dan gewoonlijk stond de allereerste ontmoeting tussen de Amerikaanse en Russische president in spotlights. De relaties tussen beide landen zitten op een dieptepunt wegens het onderzoek naar de mogelijke contacten tussen het campagneteam van Trump en Russische ambtenaren tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Maar daarover repten de twee presidenten voor de camera's met geen woord. Een ontspannen ogende president Trump noemde de ontmoeting een eer. Volgens Trump verliepen eerdere gesprekken met zijn Russische collega goed en hij voegde eraan toe dat hij op die weg wil voortgaan. Waarover Trump het met Poetin wilde hebben zei hij er niet bij.

Ook de Russische president ging niet in detail over wat er op de agenda stond. Poetin was verrukt over de ontmoeting zo zei, al was dat niet aan hem te zien. Een direct gesprek over bilaterale en internationale gesprekken is nodig vond Poetin, want "een telefoongesprek is nooit genoeg."

Veel meer wilden de beide presidenten niet kwijt: na een dikke 2 minuten moest de pers weer naar buiten.

Bij de eerdere internationale ontmoetingen van Trump keek iedereen naar hoe Trump zijn gesprekspartner de hand drukte. Dit keer leek Trump zich in te houden, de handdruk met zijn Russische collega was kort, maar krachtig.