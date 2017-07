Israël is erg ontevreden met de beslissing van de Unesco. "Een nieuwe krankzinnige beslissing van Unesco", reageerde premier Benjamin Netanyahu. "Deze keer hebben ze geoordeeld dat de tombe van de Patriarchen in Hebron een Palestijnse site is, wat wil zeggen dat het niet joods is, en dat het een bedreigde site is."

"Geen joodse site? Wie is daar begraven? Abraham, Isaac en Jacob. Sara, Rebekka en Lea. Onze (bijbelse) vaders en moeders", zei Netanyahu. "En de site is in gevaar? Enkel in de plaatsen waar Israël aanwezig is, zoals Hebron, is de vrijheid van religie voor iedereen gegarandeerd."

De Verenigde Staten van hun kant waarschuwen dat de beslissing van de Unesco de pogingen van president Donald Trump om vredesproces nieuw leven in te blazen, in gevaar brengen. Volgens Washington komt ook de geloofwaardigheid van de Unesco op de helling te staan.