Koning Willem-Alexander: "Prachtig hoe positief Tijn met zijn ziekte omging"

Tijdens het jaarlijkse zomerfotomoment van het Nederlandse koningshuis sprak koning Willem-Alexander lovend over de zesjarige kankerpatiënt Tijn. Hij is vandaag overleden. Tijn raakte bekend door zijn nagellakactie voor Serious Request.

