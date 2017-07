China's eerste operationele vliegdekschip meert aan in Hongkong

De Liaoning, China's eerste operationele vliegdekchip, is vanochtend aangekomen in Hongkong na zijn eerste trip buiten het Chinese vasteland. Deze trip maakte deel uit van evenementen die in het teken staan van de twintigste verjaardag van de overdracht van Hongkong aan China door het Verenigd Koninkrijk.

