In april 2016 beviel Hernandez Cruz van een doodgeboren kind op het toilet naast haar huis. Ze verloor het bewustzijn doordat ze een grote hoeveelheid bloed was verloren, waarna haar moeder haar naar het ziekenhuis bracht. Daar werd de tiener aangehouden. Ze werd ervan verdacht een abortus te hebben uitgevoerd.

De jonge vrouw werd aangeklaagd voor moord en eergisteren veroordeeld tot dertig jaar cel, omdat ze had nagelaten om prenatale zorg te voorzien voor haar kind. De aanklagers stelden ook dat de baby misschien na de geboorte was gestorven. Maar volgens haar advocaat wist de jonge vrouw niet dat ze zwanger was.

Het katholieke El Salvador is één van de vijf landen waar abortus in alle gevallen strafbaar is. Vrouwen kunnen er worden aangeklaagd voor moord, zelfs wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest, of wanneer het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw in gevaar is.