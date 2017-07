De wet op het beledigen van buitenlandse staatshoofden wordt verwijderd uit het Duitse strafwetboek. Daar heeft de Bundesrat mee ingestemd. Over de sowieso al weinig gebruikte wettelijke bepaling werd vorig jaar hevig gediscussieerd, nadat de komiek Joachim Böhmermann voor de rechter moest verschijnen omdat hij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had beledigd.



Böhmermann haalde zich vorig jaar de woede van het Turkse staatshoofd op de hals, nadat hij in maart in zijn satirische tv-show "Neo Magazin Royale" een gedicht had voorgedragen over Erdogan. Daarin liet hij uitschijnen dat die laatste zich schuldig maakt aan pedofilie en seks met dieren.



Erdogan kon er niet om lachen en vroeg de Duitse autoriteiten om Böhmermann voor het gerecht te brengen, op basis van de wet op het beledigen van buitenlandse staatshoofden. Het Duitse gerecht opende effectief een inleidend onderzoek naar de man, na toelating van bondskanselier Angela Merkel. Op het beledigen van buitenlandse staatshoofden stond een maximumstraf van drie jaar cel.

De zaak lokte een fel debat uit over de grenzen van meningsuiting en het nut van de wet in kwestie, waarna Merkel bij de regering voorstelde om de gecontesteerde bepaling af te schaffen. De tweede kamer van het Duitse parlement -de Bundestag- deed dat vorige maand al. Met de instemming van de Bundesrat is de intrekking definitief.