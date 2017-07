Türkes wilde dinsdag naar Apeldoorn komen om in een congrescentrum een herdenking van de mislukte couppoging van vorig jaar bij te wonen en daar te spreken.

De Nederlandse regering zegt dat die couppoging een niet te rechtvaardigen aanval op de Turkse democratische instellingen was, maar dat het gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen de twee landen het niet gewenst is dat Türkes of een ander lid van de Turkse regering naar Nederland komt.

De regering verwijst daarmee naar de diplomatieke rel tussen de twee landen eerder dit jaar. Het kabinet verbood de Turkse minister van Buitenlandse Zaken toen om in Rotterdam campagne te komen voeren voor het referendum dat president Erdogan meer macht moest geven. Dat lokte fel Turks protest uit en het uitwijzen van de Nederlandse ambassadeur in Turkije.

Het besluit om de Turkse vicepremier nu niet toe te laten is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart. "Waar onze ambassadeur niet aan het werk kan in Ankara, vinden wij het niet passend dat de vicepremier van Turkije hier komt spreken", zegt de regering. Die benadrukt ook nog dat de bijeenkomst in Apeldoorn zelf niet verboden is.