Een foto van de handdruk is er voorlopig nog niet, dat is wellicht voorbehouden voor het officiële gesprek, dat rond 15.45 uur gepland is. Het was Dimitri Peskov, de rechterhand van de Russische president, die liet weten dat Poetin en Trump elkaar al even gezien en gesproken hebben.

Trump had eerder al via zijn geliefde communicatiekanaal Twitter laten weten dat hij uitkeek naar het gesprek met zijn Russische collega. Met hem, heel de wereld. Het gesprek zal met een vergrootglas worden geanalyseerd en besproken. Grote vraag is hoe Trump zich zal opstellen tegenover Poetin.

In de Verenigde Staten loopt een onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en naar mogelijke contacten tussen Russische ambtenaren en het campagneteam van Trump.

Een al te welwillende houding van Trump tegenover Poetin zal in dat licht worden bekeken. Maar de Amerikaanse president sprak gisteren bij een bezoek aan Polen hardere taal aan het adres van Moskou, mogelijk zet hij die lijn vandaag voort. Wat de al slechte relaties tussen Rusland en de VS nog meer zou bekoelen.

Afwachten wat het straks wordt.