Het doel was een bezoek aan een event in Las Vegas, georganiseerd door Business France, een overheidsorgaan dat Franse zakenbelangen in het buitenland verdedigt.

Macron heeft als minister van Economie een toespraak gehouden in Las Vegas, maar zou niets met de organisatie te maken hebben. Het onderzoek kan wel huidig minister van Arbeid Muriel Pénicaud in de problemen brengen, want zij was toen directrice van Business France.