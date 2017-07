Ferrand diende vragen te beantwoorden over de vastgoedaffaire waarin hij in opspraak is gekomen en over de missie als adviseur die hij in 2012 na zijn vertrek bij het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne ter waarde van 1.250 euro per maand kreeg. Hij was toen al volksvertegenwoordiger.

De vastgoedaffaire draait om de verwerving en huur door het ziekenfonds van een pand dat eigendom is van de echtgenote van Ferrand. Hij was daar toen directeur-generaal.

Ferrand is een vertrouweling van president Emmanuel Macron. De affaire was een eerste smet op het blazoen van de nieuwe president. Toen ze na een publicatie in het blad Le Canard Enchaîné uitbarstte, was Ferrand minister voor de Cohesie van de Territoria. Hij nam sindsdien ontslag en is nu fractieleider van de partij van Macron in de Assemblée nationale.