De onderhandelaars waren er negen dagen geleden aan begonnen. Een eerste gespreksronde, begin dit jaar, was jammerlijk doorkruist door een provocatie van Grieks-Cypriotische kant. Op initiatief van extreme nationalisten had het parlement toen het plan goedgekeurd dat scholen verplicht een referendum zouden moeten herdenken uit 1950, over aanhechting van Cyprus bij Griekenland. Dat was toen voor de Turks-Cyprioten en Turkije het signaal om de onderhandelingen af te breken.

In Crans Montana ging het dus om een tweede poging in een half jaar tijd. Ook nu is het niet gelukt. De laatste sessie, tot laat in de nacht van donderdag op vrijdag, verliep naar verluidt rumoerig en grimmig, ‘met drama en geschreeuw’ verklapte een diplomaat.