In Torre Annunziata, een stad niet ver van Napels in het zuiden van Italië is een flatgebouw ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar 8 vermisten, waaronder twee kinderen. Volgens Italiaanse media woonden twee families in het gebouw van vier verdiepingen. Waarom het gebouw is ingestort, is op dit moment nog volkomen onduidelijk. Buren zeggen dat ze geen ontploffing gehoord hebben, enkel het lawaai van de instorting.

Brokstukken van het gebouw vielen op de spoorlijn die vlak bij het gebouw loopt, het treinverkeer tussen Napels en Salerno is onderbroken.