Politie slaags met betogers tegen G20-top in Hamburg

Onder het motto "Welcome to hell" daagden 10.000 betogers op. Maar toen een duizendtal gemaskerde manifestanten zich tegen de politie keerde, greep die in met traangas en het waterkanon.

