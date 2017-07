Twee maanden geleden werd op dezelfde plek al eens een illegaal kamp ontruimd van ongeveer dezelfde omvang. "De overlast was te groot geworden", zegt Renout. In het kamp zelf waren al ziektes uitgebroken en buurtbewoners konden niet meer gewoon op de bus staan wachten of de straat oversteken, omdat teveel mensen zich op straat geïnstalleerd hadden.

Het is al het 34e illegale migrantenkamp dat ontruimd wordt in Parijs. De 1.500 mensen die nu moeten vertrekken worden opgehaald in bussen. "Hulpverleners zeggen dat ze naar sportzalen, tijdelijke opvangcentra en hotels in Parijs en omgeving gebracht worden", zegt Renout. De ontruiming verloopt rustig.