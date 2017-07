De komende dagen worden zo'n 100.000 betogers verwacht tegen de G20 en de top in Hamburg. "Hamburg is traditioneel een linkse stad waar de antiglobalisme-beweging een stevige voet aan de grond heeft."

"Ook het feit dat Trump hier is, trekt betogers aan. De Amerikaanse president is hier helemaal niet zo geliefd in Duitsland", zegt VRT-journalist Jan Balliauw ter plaatse.

"De politie is hier wel massaal aanwezig. 20.000 agenten zijn er, dat is meer dan de helft van alle Belgische agenten. Zij moeten verhinderen dat de betogers in de veiligheidszone raken."