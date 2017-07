Donald Trump en Angela Merkel zijn al lang geen vreemden meer voor elkaar. Het is al de vierde keer dat de twee wereldleiders elkaar spreken. Merkel was al eens te gast in het Witte Huis en de twee spraken elkaar ook op een NAVO-top in Brussel én op de G7-top in Italië.

In Hamburg schudden Trump en Merkel elkaar eerst de hand, voor ze naar een hotel trokken voor een bespreking van een goed uur. Achteraf lekte er bitter weinig uit over de inhoud van het gesprek, maar er was wel aangekondigd dat er onder meer zou worden gepraat over de conflicten in Oost-Oekraïne en Noord-Korea.

Wellicht lag ook het klimaat op tafel, want Merkel had haar teleurstelling niet onder stoelen of banken gestoken over de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord. Vanavond gaat Trump nog aan de dis met de leiders van Zuid-Korea en Japan. Daar zal uiteraard vooral de situatie in Noord-Korea worden besproken.