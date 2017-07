Italië ving in Tallinn bot met zijn eis om andere dan Italiaanse havens open te stellen voor schepen met migranten. Dat illustreert volgens Vos het gebrek aan Europese solidariteit in de vluchtelingencrisis. “Landen hebben heel snel de neiging om weg te kijken.” Een tijdje geleden was er al een voorstel om 160.000 vluchtelingen die momenteel in Europa verblijven te verspreiden over andere lidstaten. Tot nog toe zijn daar maar een kleine 20.000 van opgevangen door ander lidstaten.

De andere Europese havens, die mogelijks een aantal schepen zouden moeten opvangen, houden letterlijk de boot af. Ze zien het niet zitten om de last op de Italiaanse schouders te verlichten. Dat gebrek aan solidariteit is op dit moment heel typisch in het vluchtelingendebat, vindt Vos.