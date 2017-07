Nilanjan Ray volgde een andere, normale tijger, toen hij rondreed in een nationaal park in de deelstaat Tamil Nadu. Ineens merkte hij dat een ander exemplaar, half verscholen in het struikgewas op een heuvel, naar hem aan het kijken was. Een opvallend lichtgekleurd dier.

"Hij zag er nieuwsgierig en schattig uit, niet bang of agressief", zegt hij in de Britse krant The Guardian. "Kort daarop verscheen een andere tijger, normaal oranje gekleurd. Misschien waren ze dieren uit hetzelfde nest, of een moeder met haar welp. Ze speelden een tijdje verstoppertje met ons en toen verdwenen ze. Maar niet voor ik foto's heb kunnen maken."