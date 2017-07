De zaak lokte eind vorig jaar heel wat verontwaardiging uit. Op bewakingsbeelden van de metro was te zien hoe een vrouw de trap van de metro afloopt. Plotseling kwamen enkele andere mannen in beeld en een van hen gaf de vrouw een trap in de rug zodat ze voorover naar beneden viel en daarbij een arm brak.

De 28-jarige dader kon een week later worden opgepakt toen hij met een bus uit het buitenland terugkeerde in Berlijn. Hij is nu veroordeeld voor het toebrengen van zware lichamelijke letsels. De openbare aanklager sprak over een gemene aanval en had een straf van drie jaar en negen maanden geëist.

De verdediging had om een voorwaardelijke straf van hoogstens twee jaar gevraagd, maar de rechter is daar niet op ingegaan.