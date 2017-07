Dat Teo Obiang zich rijkelijk bediende van staatsgeld staat als een paal boven water. “Officieel verdient hij 80.000 dollar per jaar,” zegt aanklager Jean-Yves Lourgouilloux, “maar hij heeft duizend keer méér geld uitgegeven in Frankrijk”. Het luxeappartement op de Avenue Foch in Parijs – 107 miljoen euro waard en ingeschreven als diplomatieke kantoren - leek wel de grot van Ali Baba, toen de speurders er binnenvielen. Ze vonden er luxegoederen, juwelen, tientallen sportwagens, topwijnen en dure schilderijen. Ook in de VS, Zwitserland en Nederland ging Obiang zijn rijkdom etaleren, onder meer een luxejacht van 76 meter, een privéjet en 18 bolides.

Obiang liet het geld versluizen via een bosontginningsmaatschappij Somagui Forestal, een spookbedrijf, een “lege doos die alleen maar diende om het publieke geld te versassen”, zegt de aanklager nog.

“Als bedrijven en politici samenzweren, worden miljarden euro’s opbrengsten van de nationale economie weggepompt. Het geld gaat naar de enkelingen, ten koste van de meerderheid. Die systematische corruptie op grote schaal gaat in tegen mensenrechten, voorkomt duurzame ontwikkeling en voedt sociale uitsluiting. “ (uit de corruptiebarometer 2016 van Transparency International)

De burgers van Equatoriaal Guinea zijn inderdaad de dupe van deze wantoestanden. Het land is rijk aan olie en tropisch hout, maar de opbrengsten daarvan gaan naar de clan van president Teodoro Obiang, die in 1979 aan de macht kwam na een gewelddadige staatsgreep. Het land heeft een schijndemocratie, de persvrijheid is onbestaande en het staatje staat 137e van de 188 plaatsen op de VN-ontwikkelingsindex.