Great Barrier Reef niet op Unesco-lijst van bedreigd erfgoed

De Australische regering is er in geslaagd om het Great Barrier Reef van de Unesco-lijst met bedreigd erfgoed te houden. Het Werelderfgoed Comité heeft uitdrukkelijk zijn bezorgdheid uitgesproken over de gezondheidstoestand van het koraalrif. De Australische minister van Milieu ziet het als een beloning voor de inspanning die het land levert ter bescherming van het rif.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Great Barrier Reef niet op Unesco-lijst van bedreigd erfgoed

De Australische regering is er in geslaagd om het Great Barrier Reef van de Unesco-lijst met bedreigd erfgoed te houden. Het Werelderfgoed Comité heeft uitdrukkelijk zijn bezorgdheid uitgesproken over de gezondheidstoestand van het koraalrif. De Australische minister van Milieu ziet het als een beloning voor de inspanning die het land levert ter bescherming van het rif.