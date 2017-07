Grootste lading ivoor in 30 jaar onderschept in Hongkong

In Hongkong is 7.200 kilogram ivoor onderschept. De lading zat verstopt in een container met bevroren vis.

