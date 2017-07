Europese regeringen slagen er niet in verdrinkingen te voorkomen en zijn blind voor de misbruiken, waaronder foltering en verkrachting, staat in het nieuwe rapport "A perfect storm: the failure of European policies in the Central Mediterranean."

"In 2015 besloot de Europese Unie om veel meer in te zetten op zoek- en reddingsoperaties op de Middellandse Zee, net omdat er zo veel doden gevallen waren", zegt Eva Berghmans van Amnesty. "Wat zien wij nu? Na nauwelijks twee jaar is de focus opnieuw verschoven naar het bewaken van de buitengrenzen, naar het tegengaan van mensensmokkel en is men dat redden van die mensen veel te veel uit het oog verloren, met als gevolg een veel hogere dodentol dan voorzien."