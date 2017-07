Vuurwerk sluit Amerikaanse nationale feestdag kleurrijk af

In heel Amerika is gisteren de nationale feestdag gevierd. In veel steden ging dat gepaard met concerten en vuurwerk. In Washington waren er optredens van the Blues Brothers en the Beach Boys. Gospelzangeres Yolanda Adams vertolkte er een bijzondere versie van "God bless America" tijdens het afsluitende vuurwerk. In New York werden niet minder dan 60.000 vuurpijlen afgeschoten, goed voor 2.400 stuks per minuut.

