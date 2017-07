Sinds begin dit jaar zijn meer dan 100.000 vluchtelingen aangekomen in Europa via de Middellandse Zee. De overgrote meerderheid, meer dan 85.000 mensen, kwam aan in Italië, dat vorige week aan de alarmbel trok. Italië klaagt dat het de facto alleen staat om de migratiestroom van Afrika naar Europa aan te pakken en dreigde ermee zijn havens te sluiten.

"Met hetgeen de Europese Commissie vandaag voorlegt, tonen we aan dat we solidair willen blijven met Italië, dat een heroïsche inspanning aan de dag legt", zegt Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker "Solidariteit is een plicht. We mogen ons niet verliezen in nationaal egoïsme".

Italië krijgt onmiddellijk 35 miljoen euro extra voor zijn aanpak van de migratiecrisis. De Commissie keurt ook een project van 46 miljoen euro goed dat de slagkracht van de Libische grenswacht moet vergroten. Ze verleent ook steun aan een coördinatiecentrum voor reddingen op zee in Libië.