"We zijn door het dolle heen dat ons gekke idee om een voorwerp uit Hull de ruimte in te sturen eindelijk vrucht heeft afgeworpen", zegt Martyn Weston van BBC Radio Humberside. "De timing is bovendien perfect. Hull is dit jaar de culturele hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Het is onze job dit kenbaar te maken en nu hebben we dus een boodschap onder de vorm van een pattie de ruimte in gestuurd."

Vorige maand haalde een restaurant in de buurt een gelijkaardige stunt uit. Toen ging een portie van de beroemde Engelse "fish and chips" de ruimte in. Vorig jaar slaagde gitarist Jack White van The White Stripes er dan weer in als eerste een vinylplaat in de ruimte af te spelen.